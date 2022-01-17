Садальский раскритиковал Максима Галкина: "Манерничает и сплошное Яяяя и Я"

Станислав Садальский разгадал личность Максима Галкина, как только узнал, что шоумена сопровождает по жизни "число зверя" — 666. Актёр признался, что они терпеть друг друга не могут.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заявил, что Галкина смотреть можно "только по приговору суда".

"Бесконечно манерничает и сплошное Яяяя и Я", — написал Садальский в своём Instagram-аккаунте под фото юмориста.

Раскрыл глаза на супруга Аллы Пугачёвой друг Александра Абдулова по прозвищу "Тарелка". Кличку мужчина получил, так как снимал передачи о летающих тарелках.

Садальский признался, что любит магию цифр, поэтому с интересом воспринял информацию о том, что звёздный нумеролог Клара Кудзенбаева сказала Максу, что его цифры по жизни 666 (знак зверя). По-другому это число называют числом антихриста.

"Вот и встало всё на свои места, почему друг друга терпеть не можем. Хотя Макс парень не плохой, ну уж очень много и рейтинги низкие, хотя Малахова тоже перебор, но рейтинг у Андрея зашкаливает", — сравнил двух ведущих заслуженный артист РСФСР.

Станислав Юрьевич отметил, что, по словам Джуны, его по жизни сопровождает благородная и счастливая цифра 8.

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