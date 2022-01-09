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Автор Елена Былкина

Галкин рассказал о конфронтации с Масляковым: "Как ты мог!"

Шоу-бизнес

Максим Галкин объяснил, почему его судейство в КВН закончилось ссорой с Александром Масляковым.

Галкин рассказал о конфронтации с Масляковым: "Как ты мог!"

Максиму Галкину лишь однажды довелось сесть в кресло жюри КВН. Произошло это в далёком 2001 году. С тех пор Масляков ни разу не пригласил юмориста оценивать номера "птенцов" Клуба Весёлых и Находчивых.

Супруг Аллы Пугачёвой вспомнил, что ему пришлась не по душе миниатюра одного из кавээнщиков. Шоумен поставил команде, игра которой показалась ему слабой, "тройку".

Александр Масляков не одобрил такие строгости по отношению к своим подопечным. В перерыве ведущий КВН высказал молодому юмористу своё возмущение.

"Александр Васильевич устроил мне нагоняй в антракте, мол, как ты мог! Я: "Простите, думал, что вы меня пригласили судить", — рассказал шоумен YouTube-каналу Азамата Мусагалиева.

Галкин не поменял своего мнения, так как был уверен, что справедливо поставил "тройку" за конкурс самодеятельным юмористам.

Супруг Примадонны понял, что ему не простили такого судейства, так как Масляков больше не доверял строгому судье оценивать кавээнщиков.

С тех пор Масляков его больше ни разу не позвал поучаствовать в жюри. Шоумен не исключает, что он не до конца понял правил судейства в КВН и признался, что уважает Маслякова и его знаменитый Клуб.

"До сих пор шлейф её (тройки. — Прим. ред.) тянется", — отметил Галкин.

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Я себя знаю! Максим Галкин х Азамат Мусагалиев
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы максим галкин алла пугачёва азамат мусагалиев александр масляков
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