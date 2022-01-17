Ковальчук решила думать о себе и бросила больного Харламова: жизнь слишком одна

Поклонники уверены, что комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук расстались.

На днях СМИ сообщили о госпитализации Харламова, которого доставили в больницу с высокой температурой. После интенсивной терапии и капельниц артисту стало легче, и его отпустили домой для продолжения лечения. Пользователи отметили, что из домашних развлечений у комика сейчас только сбор сложных фигурок из конструктора, которыми он регулярно делится с поклонниками в Instagram.

При этом Харламов вообще не упоминает свою девушку Катерину Ковальчук и совсем ничего не говорит о том, что происходит у него на личном фронте.

Между тем журналистам стало известно, что Ковальчук, которая ещё недавно являлась его девушкой, улетела отдыхать в тёплые края одна, о чём свидетельствуют её фото, сделанные в самолёте и у лазурного моря.

Ещё одним признаком расставания артистов стало то, что Ковальчук отписалась от Харламова в Instagram.

И хотя девушка ничего не говорит о возможном расставании с возлюбленным, об этом косвенно говорят фразы из её постов.

"Когда захотите всем угодить, начните с себя", "Мечтайте! Жизнь слишком… одна", — написала Ковальчук.

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