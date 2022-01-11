Госпитализированный Гарик Харламов: "Какая-то эра вирусов началась"

Гарик Харламов, который оказался в больнице под капельницей, поблагодарил подписчиков за поддержку и высказался о "жёстких" вирусах.

Гарик Харламов вчера пытался общаться с подписчиками с температурой 39,6. Размышления больного комика зашли в логический тупик, и он списал всё на бредовое состояние, вызванное тяжёлым недугом.

Резидент Comedy Club уверил, что его болезнь не связана с коронавирусом. Харламов, который в одной из своей юмористической миниатюре пытался понять, как отличить COVID-19 от других вирусных заболеваний, отметил что помимо коронавируса, на планете остались ещё ангина и грипп.

"Сегодня рука уже без капельницы. Ну до вечера думаю. Рука уже здорова! Осталось вылечить все остальное. Выкладывать здоровые части тела не буду, лучше выложусь здоровый целиком! Спасибо ещё раз всем и каждому! Не болейте!" — написал 40-летний юморист в своём Instagram-аккаунте.

Харламов отметил, что вирусы в последнее время стали более агрессивными.

"Сейчас вирусы гуляют в огромных количествах. И они какие-то все жёсткие стали. Какая-то эра вирусов началась блин. И как выясняется, ковид не всегда самый тяжело переносимый. Берегите себя", — отметил комик

Коллега Гарика Харламова Тимур Батрутдинов тоже госпитализирован, однако участник шоу "Холостяк" не делится с публикой информацией о своём состоянии.

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