Людмила Поргина ответила на слухи об измене Караченцову

Образ верной жены и добродетельной вдовы Людмилы Поргиной пошатнулся после заявлений актёра Вадима Долгачёва, который признался в романе с женой Николая Караченцова.

Поргину всегда жалели, так как о романах Караченцова в артистической среде слагались легенды. До сих пор объявляются некие любовницы звезды рок-оперы "Юнона и Авось", которые рассказывают о длительных отношениях со знаменитым артистом.

Бывший муж актрисы Марины Голуб Вадим Долгачёв подпортил репутацию Людмилы Поргиной, рассказав о своём романе с актрисой. Более того, Долгачёв заявил, что наследник Поргиной и Караченцова Андрей, возможно, является его сыном.

"Я сравнил снимки Андрея, папы, свои и понял: все из одной породы", — сказал Долгачёв в эфире Первого канала.

Поргина отрицает связь с Долгачёвым. Она уверяет, что лишь однажды общалась с артистом, не более.

"У нас с ним не было романа. Мы один раз столкнулись на Тверской, поболтали. Он сейчас фантазирует, потому что он бездетный пожилой человек, это его домыслы. Сначала я хохотала, но потом сказала ему: "Вадим, есть же какая-то реальность, что ты несёшь? Зачем фантазировать?" Он извинился потом", — цитирует слова Поргиной издание BLITZ+.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.