Возлюбленная Караченцова рассказала об их многолетнем романе

Экс-солистка Мариинского театра балерина Елена Дмитриева много лет скрывала свой роман с Николаем Караченцовым, однако спустя много лет решилась рассказать о любовной связи со знаменитым артистом.

Николай Караченцов в 1975 году женился на актрисе Людмиле Поргиной, в браке с которой родился его единственный сын Андрей. Выяснилось, что артист почти два десятилетия жил на две семьи. Актёр закрутил роман с балериной.

Дмитриева рассказала об отношениях с Караченцовым в программе Андрея Малахова. Балерина поведала, что артист очень красиво ухаживал и не упускал случая наведаться к возлюбленной в Санкт-Петербург.

Любовница Караченцова страдала о того, что приходилось скрываться и учитывать семейные обстоятельства возлюбленного, у которого заболевали то жена, то сын. В эти периоды Николай забывал о своей возлюбленной и заботился о семье.

Дмитриева поведала, что много раз пыталась разорвать отношения с Караченцовым, но каждый раз тот вымаливал у неё прощение. За это время балерина два раза успела выйти замуж, однако все её браки терпели крах, а Караченцов не отступал и всегда поддерживал возлюбленную.

"Он всё время звонил, приходил… И я не могла отказать. Как магия, как магнит. До сих пор я не нашла достойного мужчину, лучше, чем Караченцов", — рассказала женщина в беседе с Малаховым в программе "Прямой эфир".

Весть об аварии стала для Дмитриевой ударом. Она рассказала, что молилась за "своего Коленьку". Смерть Караченцова она пережила с трудом.

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