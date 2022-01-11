Елена Проклова находится в реанимации. Актрису госпитализировали с инсультом. Бывший муж артистки прокомментировал ситуацию.
Бизнесмен Андрей Тришин, с которым Проклова прожила в браке тридцать лет, уверен, что об актрисе есть кому позаботиться.
68-летняя актриса вела активный образ жизни и следила за своим здоровьем. Известие об инсульте Прокловой поразило её поклонников, друзей и знакомых.
Бывший муж актрисы объяснил, что тревожится за состояние экс-супруги, однако уверен, что ей окажут помощь. Сам бизнесмен не вмешивается в дела экс-супруги.
"А мне надо подпрыгивать или что делать? Я беспокоюсь, конечно. Но как я могу связаться с врачами, если даже не знаю, где она лежит? Да и кто из врачей у нас готов общаться? У нас немного не та медицина, чтобы родственникам что-то докладывали. А тем более не родственникам… Я думаю, там есть кому позаботиться. Есть старшая дочка, есть младшая — никаких проблем", — цитирует слова Тришина "Комсомольская правда".
Предприниматель объяснил, что мало интересуется жизнью бывшей жены, так как они в разводе. Мужчина отметил, что находится в другом городе далеко от Москвы.
Обратиться за медицинской помощью заслуженную артистку РСФСР заставило недомогание — началось головокружение и повысилось давление.
МРТ головного мозга показал наличие очагов нарушения мозгового кровообращения. Актрисе поставили диагноз "инсульт" и отправили в реанимацию.
Журналистам удалось дозвониться до Елены Игоревны. Она подтвердила, что находится в реанимации.
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