Экс-супруг госпитализированной с инсультом Прокловой: "Есть кому позаботиться"

Елена Проклова находится в реанимации. Актрису госпитализировали с инсультом. Бывший муж артистки прокомментировал ситуацию.

Бизнесмен Андрей Тришин, с которым Проклова прожила в браке тридцать лет, уверен, что об актрисе есть кому позаботиться.

68-летняя актриса вела активный образ жизни и следила за своим здоровьем. Известие об инсульте Прокловой поразило её поклонников, друзей и знакомых.

Бывший муж актрисы объяснил, что тревожится за состояние экс-супруги, однако уверен, что ей окажут помощь. Сам бизнесмен не вмешивается в дела экс-супруги.

"А мне надо подпрыгивать или что делать? Я беспокоюсь, конечно. Но как я могу связаться с врачами, если даже не знаю, где она лежит? Да и кто из врачей у нас готов общаться? У нас немного не та медицина, чтобы родственникам что-то докладывали. А тем более не родственникам… Я думаю, там есть кому позаботиться. Есть старшая дочка, есть младшая — никаких проблем", — цитирует слова Тришина "Комсомольская правда".

Предприниматель объяснил, что мало интересуется жизнью бывшей жены, так как они в разводе. Мужчина отметил, что находится в другом городе далеко от Москвы.

Обратиться за медицинской помощью заслуженную артистку РСФСР заставило недомогание — началось головокружение и повысилось давление.

МРТ головного мозга показал наличие очагов нарушения мозгового кровообращения. Актрисе поставили диагноз "инсульт" и отправили в реанимацию.

Журналистам удалось дозвониться до Елены Игоревны. Она подтвердила, что находится в реанимации.

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