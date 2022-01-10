Малахов призвал поклонников Хлебниковой скинуться ей на ремонт

Андрей Малахов обратился к поклонникам Марины Хлебниковой, призывая помочь певице с ремонтом в её пострадавшей от пожара квартире.

В Instagram-аккаунте Марины Хлебниковой появилось видео. К подписчикам артистки обращается Андрей Малахов.

"Дорогие друзья и поклонники Марины Хлебниковой, если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать её в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в её квартире, которая сгорела 18 ноября 2021 года. Давайте творить добро вместе!" — сказал телеведущий на видео.

Из данного видео фолловеры поняли две вещи. Во-первых, жизни певице ничего не угрожает, так как средства призывают собирать на ремонт квартиры, а не на лечение исполнительницы хита "Чашка кофею". В аккаунте артистки в разделе сторис появились данные для перечисления денег.

Во-вторых, появление подобного видео на страничке певицы означает, что скоро Хлебникова должна появиться в одном из-ток шоу Андрея Малахова.

Подписчики Хлебниковой уверены, что пострадавшей при пожаре певице должны помочь её коллеги по шоу-бизнесу.

"Посмотреть как некоторые певцы с жиру бесятся… они бы могли помочь", — комментировали видео в Сети.

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