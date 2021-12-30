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Автор Елена Былкина

Марину Хлебникову отправили долечиваться домой

Шоу-бизнес

Новый год Марина Хлебникова проведёт в семье, в окружении родных и близких людей.

Марину Хлебникову отправили долечиваться домой

Как сообщает Пятый канал, Марине Хлебниковой разрешили покинуть ожоговое отделение больницы. 2022 год для певицы начнётся в компании любящих родственников и верных друзей.

Несчастный случай с исполнительницей хита "Чашка кофею" произошёл 18 ноября. Одна из версий гласит, что певица уснула с непотушенной сигаретой. Очаг возгорания обнаружен в том месте, где стояла кровать артистки.

56-летняя звезда провела в клинике больше месяца. Состояние Хлебниковой было настолько тяжёлым, что медики ввели её в медикаментозную кому. Дышала артистка первое время через аппарат ИВЛ. Сообщалось, что больше всего при пожаре пострадало лицо певицы.

Было решено, что реабилитационный период Марина проведёт дома. Женщина будет восстанавливаться от ожогов в домашних условиях, следуя рекомендациям врачей.

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Пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову выписали из больницы
Автор: Елена Былкина, Редактор: Елена Тимошкина
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