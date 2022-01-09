В Казахстане не могут найти актёра Илью Глинникова

Российский актёр Илья Глинников пропал без вести в Казахстане. В последний раз на связь он выходил 3 января.

По сведениям Mash, актёр отправился в Казахстан перед Новым Годом в составе экспедиционной группы. В начале года туристы отправились покорять пик Талгар. Третьего января Илья связался с мамой и сказал, что у него всё хорошо. По крайней мере, у группы было достаточно еды.

Пик Талгар находится в Алматинской области Казахстана, которая наиболее охвачена беспорядками. Горная вершина Тянь-Шаня расположена на высоте 4979 метров.

В результате беспорядков в Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ. В частности, российские военные удерживают под контролем аэропорт Алма-Аты.

Глинников снимается в комедийных фильмах и сериалах. Популярность ему принесла роль Глеба Романенко в ситкоме "Интерны".

Также Илья снимался в 5-м сезоне шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ.