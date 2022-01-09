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Автор Артём Пермяков

В Казахстане не могут найти актёра Илью Глинникова

Шоу-бизнес

Российский актёр Илья Глинников пропал без вести в Казахстане. В последний раз на связь он выходил 3 января.

В Казахстане не могут найти актёра Илью Глинникова

По сведениям Mash, актёр отправился в Казахстан перед Новым Годом в составе экспедиционной группы. В начале года туристы отправились покорять пик Талгар. Третьего января Илья связался с мамой и сказал, что у него всё хорошо. По крайней мере, у группы было достаточно еды.

Пик Талгар находится в Алматинской области Казахстана, которая наиболее охвачена беспорядками. Горная вершина Тянь-Шаня расположена на высоте 4979 метров.

В результате беспорядков в Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ. В частности, российские военные удерживают под контролем аэропорт Алма-Аты.

  • Глинников снимается в комедийных фильмах и сериалах. Популярность ему принесла роль Глеба Романенко в ситкоме "Интерны".
  • Также Илья снимался в 5-м сезоне шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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