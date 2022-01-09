Российский актёр Илья Глинников пропал без вести в Казахстане. В последний раз на связь он выходил 3 января.
По сведениям Mash, актёр отправился в Казахстан перед Новым Годом в составе экспедиционной группы. В начале года туристы отправились покорять пик Талгар. Третьего января Илья связался с мамой и сказал, что у него всё хорошо. По крайней мере, у группы было достаточно еды.
Пик Талгар находится в Алматинской области Казахстана, которая наиболее охвачена беспорядками. Горная вершина Тянь-Шаня расположена на высоте 4979 метров.
В результате беспорядков в Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ. В частности, российские военные удерживают под контролем аэропорт Алма-Аты.
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