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Автор Валентина Севрюгина

В Казахстане начал работать кризисный штаб для россиян

Мир

В Министерстве иностранных дел России рассказали, что в Казахстане работает кризисный штаб при посольстве. В нём каждый россиянин может сообщить о невозможности выехать из страны, сообщает РИА Новости.

В Казахстане начал работать кризисный штаб для россиян

В ведомстве отметили, что кризисный штаб российского посольства в Нур-Султане в настоящий момент продолжает уточнять списки и места проживания граждан России для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на родину.

Также известно, что среди пострадавших в массовых беспорядках в Казахстане нет граждан России. В российском МИД добавили, что обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий остаётся спокойной.

Ранее появилась информация, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице государства. Об этом сообщает его пресс-служба. Он попросил жителей страны сплотиться вокруг президента для преодоления кризисной ситуации и ликвидации массовых беспорядков.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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