Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича

Украинский певец Андрей Данилко известный по сценарному образу Верки Сердючки рассказал, что российский олигарх Роман Абрамович после выступления прислал артистам дорогое шампанское. Как отметил Данилко, напиток делили "по колпачку".

Артист пояснил, что у них в трупе очень много человек и чтобы никого не обидеть, шампанское было решено поделить на всех.

"Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали", — цитирует Сердючку StarHit.

Как подчеркнул Данилко, проведя между коллегами опрос, большая часть призналась, что не поняла, почему обычное шампанское может стоить так дорого.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в Киеве уговаривали Андрея Данилко выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Незалежной. Как заявили украинские журналисты, артист мог бы занять место главы государства вместо Владимира Зеленского. Однако шоумен отказался "играть в политику".

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