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Малахов и Данилко показали свои детские фотографии

Шоу-бизнес

Андрей Малахов и Андрей Данилко опубликовали чёрно-белые снимки из детства. Украинский шоумен удивил странной игрушкой, а российский телеведущий дополнил фото остросюжетной историей.

Детская фотография Андрея Малахова
Детская фотография Андрея Малахова

Знаменитые тёзки почти в одно и то же время разместили в своих Instagram-аккаунтах фотографии из семейного архива.

Малахов предстал на фото возле ёлки. Будущая звезда ТВ смущённо держит девочку за руки возле новогодней ёлки. Между партнёрами по танцам определённо возникла симпатия или даже детская влюблённость. На эту идиллию завистливо и неодобрительно смотрит другой мальчик.

"Апатиты. Новогодний утренник в детском саду "Воробушек"! Я пригласил на танец Таню Макарову — девочку, с которой мы ходили в секцию "умелые ручки", но мой соперник справа, похоже, уже продумывает план мести… Как думаете, что произошло дальше?" — подписал снимок телеведущий.

Подписчики знаменитости попытались угадать, чем закончилась интригующая история.

"Ваш соперник в итоге женился на Тане", — предположили фолловеры.

Сюжет фотографии Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, менее драматичен. Ребёнок просто держит в руках странную рыбу.

"Фото з рибою на колесах. Полтава, 1974 р", — написал под фото шоумен.

Андрей Данилко в детстве
Андрей Данилко в детстве

Фанаты Данилко предположили, что рыба предвещает малышу успех.

"Это знак! Рыба в руках у ребёнка к большим деньгам и признанию. Это хороший знак", — писали интернет-пользователи под постом артиста.

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Автор: Елена Былкина
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