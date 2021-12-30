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Приехавший в РФ Панин пожалел о своём возвращении на родину

Шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин рассказал, почему жалеет о своём возвращении на родину.

Приехавший в РФ Панин пожалел о своём возвращении на родину

Алексей Панин, как всегда, "поистрепался" в Европе. Он поспешил навести лоск на своё лицо с помощью специалиста.

"Я приехал в Москву на техобслуживание. Меня сейчас подлатают, подшаманят", — сказал Алексей в разделе сторис на своей страничке Instagram.

Россияне неласково встретили звезду фильма "Жмурки". Недоброжелатели в Сети посоветовали актёру как можно скорее уезжать из РФ.

Актёр и сам не рад своему визиту в суровую климатическую зону. Он мечтает поскорее вернуться в солнечную Испанию с дочкой Нюсей.

"Мы приехали и уже двадцать раз пожалели, потому что ходить по нечищеным улицам мне нравится меньше, чем по сухому асфальту и не портить обувь. И в 22 градуса мороза тоже не очень приятно двигаться по Москве мелкими перебежками", — посетовал актёр в своём микроблоге в сторис Instagram.

Алексей Панин эмигрировал в Испанию в 2019 году. Там поселился в курортном городке Торревьеха в 2019 году. В Россию актёру приходится возвращаться, чтобы заработать на безбедную жизнь в Европе.

Ранее дочка актёра Аня (Нюся) сфотографировалась с паспортом и Конституцией РФ. Звёздный отец девочки процитировал под снимком дочери стих Маяковского о паспорте "Я достаю из широких штанин…"

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Эмигрировавший в Испанию Алексей Панин прилетел в Россию встретить Новый год / RuNews24
Автор: Елена Былкина
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