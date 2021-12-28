Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"

Звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин без особой радости ступил на родную российскую землю. В голосе актёра читалась печаль и обречённость.

Алексей Панин уже несколько лет живёт с дочерью в Испании. Из страны со сказочным климатом артист периодически посылает соотечественникам пламенные приветы. При этом что-то заставляет эпатажную звезду снова и снова возвращаться на родину, которую он не жалует в своих высказываниях.

"Здравствуй, родина! Прекрасная погода в России. Я не успел прилететь, а уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы сюда", — сказал актёр на видео в разделе сторис Instagram.

В голосе Панина не было особого энтузиазма. Наоборот, он словно жалуется на то, что ему приходится вновь испытать на себе суровую московскую погоду.

Ранее артист признавался, что в Россию приезжает исключительно для того, чтобы заработать денег. Новогодняя пора — самое востребованное время для звёзд, поэтому, возможно, Панину подвернулась в РФ какая-нибудь работа.

Подписчики Панина активно комментировали его возвращение на родину.

"Езжай отсюда баран"; "Маску поменял на чёрную, чтоб не побили на улице"; "Братан, давай к нам в Беларусь", — писали фолловеры под постом Панина.

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