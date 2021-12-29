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Бузову страшно напугали и довели до истерики на шоу Comedy Club

Шоу-бизнес

Шоувумен Ольгу Бузову напугали на съёмках новогоднего выпуска Comedy Club, предложив исполнить ей свою песню, верхом на тигре.

Бузову страшно напугали и довели до истерики на шоу Comedy Club

Звезда разместила отрывок видео в своём аккаунте в Instagram. Она не стала скрывать свой страх, который охватил её при виде большого хищника, которого вывели на сцену представители известной цирковой династии Запашных Эдгард и Аскольд.

"Что бы ни происходило, пожалуйста, не трогай его. И постарайся попадать в ноты, у него очень хороший слух", — сказал Эдгард Запашный.

Бузова не смогла справиться с волнением, попытавшись исполнить песню, она стала дрожать и в итоге сорвалась на крик.

Ранее российский певец Сергей Лазарев заявил, что Бузова не должна называть себя певицей. Он оценил её творчество, как хорошее шоу, однако сделал акцент на том, что не воспринимает её как певицу. Лазарев также добавил, что он об этом Бузовой уже говорил.

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Автор: Елена Федорова
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