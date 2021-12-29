Бузову страшно напугали и довели до истерики на шоу Comedy Club

Шоувумен Ольгу Бузову напугали на съёмках новогоднего выпуска Comedy Club, предложив исполнить ей свою песню, верхом на тигре.

Звезда разместила отрывок видео в своём аккаунте в Instagram. Она не стала скрывать свой страх, который охватил её при виде большого хищника, которого вывели на сцену представители известной цирковой династии Запашных Эдгард и Аскольд.

"Что бы ни происходило, пожалуйста, не трогай его. И постарайся попадать в ноты, у него очень хороший слух", — сказал Эдгард Запашный.

Бузова не смогла справиться с волнением, попытавшись исполнить песню, она стала дрожать и в итоге сорвалась на крик.

Ранее российский певец Сергей Лазарев заявил, что Бузова не должна называть себя певицей. Он оценил её творчество, как хорошее шоу, однако сделал акцент на том, что не воспринимает её как певицу. Лазарев также добавил, что он об этом Бузовой уже говорил.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.