Лепс сам поспособствовал знакомству жены с молодым бойфрендом

Манекенщик Дмитрий Савчук, с которым жена Лепса, по слухам, отдыхала на Мальдивах, оказался приятелем певца.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова постарались сделать свой развод максимально мирным и лишённым скандалов. Это не совсем удалось экс-супругам.

Как пишет "Комсомольская правда", любители разгадывать чужие тайны провели целое расследование и пришли к выводу, что бывшая жена Лепса закрутила роман с молодым участником модных показов Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.

Блогер Рустам Солнцев назвал 31-летнего Дмитрия Савчука любителем отдохнуть за счёт состоятельных женщин.

Статный красавец блондин со своим братом-близнецом Виталием Савчуком — одни из самых популярных моделей в светской тусовке Москвы.

Дмитрий Савчук состоял в приятельских отношениях с Григорием Лепсом и даже бывал у него дома на Рождество в прошлом году.

Савчук дружит с другим любителем состоятельных дам — с Прохором Шаляпиным. В Instagram-аккаунте манекенщика немало снимков в компании с шоуменом.

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