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Пугачёва напугала поклонников ассиметричным лицом на новом фото

Шоу-бизнес

Российская певица Алла Пугачёва разместила в соцсети фотографию, которая встревожила её поклонников. Пользователи отметили, что на снимке в Instagram глаза артистки разного размера.

Пугачёва напугала поклонников ассиметричным лицом на новом фото

На фото Пугачёва стоит возле новогодней ёлки. Певица одета в белую шубу, волосы убраны наверх, на лице — безупречный макияж. Шея и руки артистки украшены крупными перстнями и колье. Снимок был сделан во время вечеринки для одноклассников детей Примадонны.

Поклонники не смогли оставить без внимания ассиметричное лицо Пугачёвой.

"Скоро моложе детей будет. Ужас";

"Надо соответствовать своим годам, а это уже перебор. Ужас какой-то, кукла Барби. Перекроилась до неузнаваемости";

"Как восковая кукла";

"Другое лицо, это чужая тётя";

"Одним словом, тихий ужас", — делились своим мнением подписчики.

Сейчас Пугачёвой 72 года. Для того, чтобы выглядеть, как сейчас, певица много раз пользовалась помощью пластических хирургов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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