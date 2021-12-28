Российская певица Алла Пугачёва разместила в соцсети фотографию, которая встревожила её поклонников. Пользователи отметили, что на снимке в Instagram глаза артистки разного размера.
На фото Пугачёва стоит возле новогодней ёлки. Певица одета в белую шубу, волосы убраны наверх, на лице — безупречный макияж. Шея и руки артистки украшены крупными перстнями и колье. Снимок был сделан во время вечеринки для одноклассников детей Примадонны.
Поклонники не смогли оставить без внимания ассиметричное лицо Пугачёвой.
"Скоро моложе детей будет. Ужас";
"Надо соответствовать своим годам, а это уже перебор. Ужас какой-то, кукла Барби. Перекроилась до неузнаваемости";
"Как восковая кукла";
"Другое лицо, это чужая тётя";
"Одним словом, тихий ужас", — делились своим мнением подписчики.
Сейчас Пугачёвой 72 года. Для того, чтобы выглядеть, как сейчас, певица много раз пользовалась помощью пластических хирургов.
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