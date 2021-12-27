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Галкин рассказал о строгости Пугачёвой с детьми: "Злой полицейский"

Шоу-бизнес

Алла Пугачёва, по признанию Галкина, много внимания уделяет детям. Певица, которая взяла на себя роль строгого родителя, успешно поддерживает дисциплину в семье.

Галкин рассказал о строгости Пугачёвой с детьми: "Злой полицейский"

Подписчики Максима Галкина всегда обращают внимание на то, какими воспитанными и умными растут наследники звёздного семейства. Шоумен ответил на вопросы поклонников по поводу методов воспитания детей.

45-летний артист доверяет супруге воспитывать двойняшек Гарри и Лизу. Он назвал Пугачёву учителем в жизни. Он считает, что его сын и дочь растут такими развитыми благодаря деятельному участию Примадонны.

"Алла сейчас дома, не работает, не выступает. Значит, больше времени с детьми проводит мама, а не я. Она, получается, более строгий родитель. "Злой полицейский" — плохое выражение. Я её называю просто полковник", — рассказал Максим в шоу рэпера Басты "Вопрос ребром".

Галкин объяснил, что Примадонна делает с детьми уроки, помогая сыну и дочери усвоить премудрости школьной науки. При этом её советы относительно жизненных ситуаций всегда отличаются удивительной мудростью.

"То, как детям заниматься, как себя вести, поступать в сложных ситуациях — всё говорит Алла. Допустим, если Гарик делает русский язык и у него что-то не получается, то Алла с ним сидит, объясняет, в чём-то отчитывает. Она, выходит, более строгий родитель, а я — весёлый батя, с которым дети расслабляются, играют. Конечно, Алла иногда в шутку расстраивается, что мама строгая, а папа всё позволяет", — объяснил Галкин.

Знакомые Аллы Борисовны вспоминают, что и Кристину Орбакайте Примадонна воспитывала сурово. По мнению исполнительницы хита "Подорожник-трава" Алисы Мон, Алла Пугачёва держала Кристину Орбакайте в ежовых рукавицах. Певице бросились в глаза скромность и кротость дочери Примадонны, когда та ещё была ребёнком.

"Сразу обратила внимание, что ребёнок воспитан жёстко. Именно воспитан — с большой буквы!" — делилась своими впечатлениями звезда 90-х.

Как показало время, такие методы воспитания дают хорошие плоды. Орбакайте стала самостоятельной артисткой благодаря усердию и трудолюбию.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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