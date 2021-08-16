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Алиса Мон назвала "жестким" воспитание Пугачёвой Кристины Орбакайте

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

По мнению исполнительницы хита "Подорожник-трава" Алисы Мон, Алла Пугачёва держала Кристину Орбакайте "в ежовых рукавицах". Звезде 90-х бросились в глаза скромность и кротость дочери Примадонны.

Алиса Мон назвала "жестким" воспитание Пугачёвой Кристины Орбакайте

Певица Алиса Мон рассказала, что обратила внимание при первом знакомстве с наследницей Аллы Пугачёвойна на отменное воспитание девочки.

Впервые Мон увидела Кристину Орбакайте за кулисами программы "Женщина всегда права". Передачу вели Алла Пугачёва, Михаил Державин и Александр Ширвиндт.

"Я тогда увидела впервые маленькую Кристину Орбакайте. Она сидела в нашей гримерке тихо, около стеночки, на вид — очень скромная малышка! Сразу обратила внимание, что ребенок воспитан жестко. Именно воспитан — с большой буквы!" — рассказала Алиса Мон.

Алиса Мон, которую публика знает по хитам "Подорожник" и "Алмаз", признательна Алле Борисовне за то, что та помогла ей заявить о себе в сфере шоу-бизнеса.

Вячеслав Добрынин, по воспоминаю Мон, пропустил певицу вперёд себя на сцену. Это слегка удивило Примадонну, однако она поняла правильность этого решения.

"Алиса Мон на место Добрынина? Алиса Мон на своем месте!" — эти слова Пугачёвой очень польстили начинающей звезде.

Певица вспоминает, насколько сердечно Алла Борисовна относилась ко всем талантливым людям.

Маститая артистка "благословила и пустила её в тусовочный мир шоу-бизнеса".

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Кристина Орбакайте. Пусть говорят
Автор: Елена Былкина
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