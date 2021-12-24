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У Павла Деревянко не осталось ролей в театре Моссовета

Шоу-бизнес

Ранее театр Моссовета покинул Виктор Сухоруков. Александр Домогаров ушёл в творческий отпуск, а теперь от работы в театре отказался Павел Деревянко.

У Павла Деревянко не осталось ролей в театре Моссовета

Артист отказался играть в спектакле "Великолепный рогоносец", который уже три года стоит в репертуаре Моссовета. 

Артист задействован в чеховской трилогии режиссёра Андрея Кончаловского, но эти постановки временно убрали из репертуара ещё осенью.

Деревянко уверил, что уходить из театра, в котором служит уже пятнадцать лет, не собирается. Он надеется получить новые интересные роли.

"Я просто устал от этой роли, "Рогоносец" — невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще "Дядя Ваня" и "Три сестры", но они сейчас пока не идут. Тем не менее из театра я пока никуда не ухожу", — цитирует слова Деревянко "СтарХит".

В храме Мельпомены сейчас наблюдаются досадные потери. Летом из Моссовета ушёл Виктор Сухоруков. Александр Домогаров тоже временно покинул родной театр. По слухам, звезды не сработались с новым худруком театра Евгением Марчелли.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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