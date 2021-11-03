Талызина объяснила, кто обидел Домогарова в Театре Моссовета

Александр Домогаров после почти тридцатилетнего служения "Моссовету" покинул родной театр. Валентина Талызина рассказала, что послужило поводом для народного артиста России распрощаться с любимой сценой.

Уход Александра Домогарова из Театра Моссовета вызвал огромный общественный резонанс. Поклонники артиста недоумевают, что происходит в прославленном театре, из которого ранее ушёл Виктор Сухоруков.

Как сообщает "Комсомольская правда", по слухам, решение оставить родной театр Домогаров принял из-за конфликта с художественным руководителем Евгением Марчелли. Народный артист объяснил, что проблема заключается в том, что труппа театра занимается больше личными амбициями, чем творчеством. Домогаров отмечает, что в театре рассорили и разобщили труппу.

Валентина Талызина расстроена решением звезды оставить театр. Она предположила, что артист не сработался с новым художественным руководителем "Моссовета". Народная артистка РСФСР объяснила, что Домогаров считает нового худрука "не совсем одарённым дельцом".

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