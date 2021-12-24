Мария Кожевникова рассказала о борьбе с долгой депрессией

Актриса Мария Кожевникова призналась, что страдала от очень долгой депрессии после того, как родила третьего ребёнка. О своём недуге актриса рассказала на YouTube канале "Я мама".

Кожевникова сообщила, что её затяжная депрессия стала причиной того, что она три года подряд не показывалась на публике, не принимала участие в светских мероприятиях и не давала интервью. Артистка чувствовала себя опустошённой. Она пробовала бороться с депрессией разными способами, включая психосоматические методы и гипноз.

"Мне не интересно ничего, и ты объяснить это ощущение не можешь. Мне казалось, что депрессия — это от безделья, но это не так", — поделилась Кожевникова.

Она дала совет всем, кто чувствует первые признаки депрессии, не тянуть и сразу обратиться к специалисту. Она на своём опыте убедилась, что преодолеть депрессию самостоятельно почти невозможно.

Ранее на длительную депрессию жаловалась и певица Любаша, которая рассказала, что ей помогла выйти из этого состояния Алла Пугачёва.

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