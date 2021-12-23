EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин назвал смену пола мракобесием
Пока Путин отдыхает с Шойгу в тайге, Мишустин работает за троих
Обе линии "Северного потока-2" войдут в строй уже до конца года, заявил Миллер
Ректор Казанского университета отказался признавать вину в убийстве
Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует прокачку через Польшу
Путин напомнил, что Дед Мороз приходит только к хорошим девочкам и мальчикам
Путин: будущее Донбасса должны решить люди, которые там проживают
Собчак объяснила, почему надела красный костюм на пресс-конференцию Путина
Путин прокомментировал проблему пыток в российских колониях

Поведение Волочковой в московском суде сочли странным

Шоу-бизнес

Представителям СМИ поведение Анастасии Волочковой в суде показалось странным. Балерина не могла совладать со своими эмоциями и расхохоталась, слушая речь своего адвоката по поводу иска к Большому театру.

Поведение Волочковой в московском суде сочли странным

Экс-прима Большого театра пришла в суд в чёрном наряде с глубоким декольте. Юрист танцовщицы беседовал с журналистами, а Волочкова, стоя рядом со своим соратником, не справилась с удушающими приступами хохота. Адвокат не говорил ничего смешного, поэтому смех звезды заставил корреспондентов переживать за балерину.

Перед тем, как отправиться в суд, Волочкова подробно изложила свою позицию по поводу Большого театра, который, по словам представительницы селебрити, лишил её достойной пенсии.

"Смотрите. Прокуратура и Полиция, проведя проверку в Большом, доказала, что администрация театра подделывала мои документы и подписи! На что юрист Большого сказал: "А что такого? Ну два документа подделали, и что?" Как вам?! Это уголовная ответственность. И я не могу пенсию получить в любимой мною стране", — написала Анастасия в своём Instagram-канале.

Свой пост звезда балета сопроводила снимком, на котором она согнулась пополам от смеха.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Анастасия Волочкова суд с Большим Театром
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Обе линии "Северного потока-2" войдут в строй уже до конца года, заявил Миллер
О капризах Ветлицкой рассказал её экс-продюсер: "Наташа, это смешно"
Бритни Спирс рассказала, как вышла из депрессии
Ректор Казанского университета отказался признавать вину в убийстве
Эксперт-титестер: Зелёный чай заваривают только "белым ключом"
Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует прокачку через Польшу
Путин напомнил, что Дед Мороз приходит только к хорошим девочкам и мальчикам
США не доверяют армии Болгарии: она не станет стрелять в русских
Путин: будущее Донбасса должны решить люди, которые там проживают
Собчак объяснила, почему надела красный костюм на пресс-конференцию Путина
Популярное
Общество
Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"

Телеведущий Михаил Ширвиндт поделился кадрами, которые могли бы стать отличными сюжетами для репортажей Владимира Соловьёва и Дмитрия Киселёва об "ужасах Европы".

Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Ирина Гусакова Бритни Спирс рассказала, как вышла из депрессии Ирина Гусакова Любовь Степушова США не доверяют армии Болгарии: она не станет стрелять в русских Любовь Степушова Дмитрий Соколов Потерянные атомные бомбы НАТО угрожают Земле Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна обратилась с поздравлениями ко "второму сыну"
Происхождение "омикрона": вердикт Александра Гинцбурга
Гипотезы. Наука
Происхождение "омикрона": вердикт Александра Гинцбурга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников