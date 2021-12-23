Поведение Волочковой в московском суде сочли странным

Представителям СМИ поведение Анастасии Волочковой в суде показалось странным. Балерина не могла совладать со своими эмоциями и расхохоталась, слушая речь своего адвоката по поводу иска к Большому театру.

Экс-прима Большого театра пришла в суд в чёрном наряде с глубоким декольте. Юрист танцовщицы беседовал с журналистами, а Волочкова, стоя рядом со своим соратником, не справилась с удушающими приступами хохота. Адвокат не говорил ничего смешного, поэтому смех звезды заставил корреспондентов переживать за балерину.

Перед тем, как отправиться в суд, Волочкова подробно изложила свою позицию по поводу Большого театра, который, по словам представительницы селебрити, лишил её достойной пенсии.

"Смотрите. Прокуратура и Полиция, проведя проверку в Большом, доказала, что администрация театра подделывала мои документы и подписи! На что юрист Большого сказал: "А что такого? Ну два документа подделали, и что?" Как вам?! Это уголовная ответственность. И я не могу пенсию получить в любимой мною стране", — написала Анастасия в своём Instagram-канале.

Свой пост звезда балета сопроводила снимком, на котором она согнулась пополам от смеха.

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