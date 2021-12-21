Лепс о своей свободе после развода: "Что с ней делать дальше"

Григорий Лепс делится с подписчиками философскими мыслями после развода с женой. Фанаты обратили внимание на подавленное состояние артиста.

С супругой Анной Шаплыковой Григорий Лепс прожил в браке двадцать лет. Неудивительно, что после разрыва отношений с женой певец немного растерян. Лепс опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографии, на которых он в простой удобной одежде сидит в кресле и закуривает.

"Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше", — написал 59-летний артист под снимками.

Ранее высказывания исполнителя хита "Рюмка водки на столе" были более уверенными и оптимистичными. В беседе с журналистами Лепс уверял, что всегда был свободен. Теперь же в посте Григория Викторовича поклонники разглядели признаки тоски и уныния.

Фолловеры принялись утешать своего кумира.

"Продолжать жить дальше, и быть счастливым"; "Какое уставшее лицо"; "Взять паузу, но не сломаться"; "Развод — это тяжело, но это жизнь. Ломать может ещё долго", — писали интернет-пользователи под постом певца.

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