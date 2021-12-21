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Лепс о своей свободе после развода: "Что с ней делать дальше"

Шоу-бизнес

Григорий Лепс делится с подписчиками философскими мыслями после развода с женой. Фанаты обратили внимание на подавленное состояние артиста.

Лепс о своей свободе после развода: "Что с ней делать дальше"

С супругой Анной Шаплыковой Григорий Лепс прожил в браке двадцать лет. Неудивительно, что после разрыва отношений с женой певец немного растерян. Лепс опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографии, на которых он в простой удобной одежде сидит в кресле и закуривает.

"Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше", — написал 59-летний артист под снимками.

Ранее высказывания исполнителя хита "Рюмка водки на столе" были более уверенными и оптимистичными. В беседе с журналистами Лепс уверял, что всегда был свободен. Теперь же в посте Григория Викторовича поклонники разглядели признаки тоски и уныния.

Фолловеры принялись утешать своего кумира.

"Продолжать жить дальше, и быть счастливым";

"Какое уставшее лицо";

"Взять паузу, но не сломаться";

"Развод — это тяжело, но это жизнь. Ломать может ещё долго", — писали интернет-пользователи под постом певца.

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Григорий Лепс – Зараза (Николай Басков cover) | 2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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