Певец Лепс высказался о своём разводе: "Статус "свободен" у меня был всегда"

Григорий Лепс подтвердил, что больше не связан узами брака с Анной Шаплыковой. Сам певец воспринимает обретение холостяцкого статуса как простую формальность.

Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" впервые прокомментировал развод с матерью своих троих детей Анной Шаплыковой. Григорий Лепс видит в своём освобождении от уз брака положительные стороны. Певец отмечает, что семейное положение у него теперь "хорошее".

Побеседовать с журналистами артист согласился после концерта "Рождество с Григорием Лепсом" в "Крокус Сти Холе".

"Статус "свободен" у меня был всегда — и в семейном положении, и без семейного положения. Я артист, а артист свободен сам по себе", — цитирует слова Лепса "Комсомольская правда".

Народный артист России с большой самоотдачей провёл традиционный концерт. Он пригласил на сцену своих коллег — Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Валерия Меладзе и многих других.

Певец рассказал, что Новый год будет встречать в кругу семьи, а затем отправится на выступления по новогодним корпоративам.

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