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Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год

Шоу-бизнес

Светская львица Алёна Кравец была уверена, что её сын умер, однако предполагаемый наследник внезапно объявился.

Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год

Актриса и модель Алёна Кравец встретилась с молодым человеком, который заявил, что является сыном знаменитости.

Звезда ранее признавалась, что два десятка лет назад в тайне ото всех родила первенца. Совсем молодая мама была в растерянности и в страхе, поэтому попыталась избавиться от ребёнка.

По словам акушерки родильного отделения, куда поступила Алёна, роженицу привезли с обильным кровотечением. Молодая мама пыталась скрыть своё положение, утягивая живот корсетом, что негативно отражалось на малыше.

"Алёна объяснила, что не хочет рожать, мол, ошибка молодости. Она пыталась убить малыша, пила молоко с йодом. Её муж Руслан заплатил мне и потребовал, чтобы фамилия Алены нигде не фигурировала, как будто она и не лежала в клинике", — рассказала сотрудница роддома в эфире программы "На самом деле".

В итоге на свет появился мальчик, которого окрестили Михаилом. Ребёнка показали матери, но она не желала видеть сына и вовсе отказалась от него.

36-летняя актриса опровергает данные обвинения и утверждает, что родила мёртвого ребенка.

После в студию программы пришёл парень Михаил, родившийся 21 год назад. Миша уверен, что знаменитость — его мать. Кравец не верит, что молодой человек является её сыном, поэтому настаивает на генетической экспертизе. Модель ожидает результата ДНК-теста, чтобы окончательно всё выяснить.

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Алена Кравец биография
Автор: Елена Былкина
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