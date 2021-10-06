Кравец заявила, что у Прохора Шаляпина нет штампа в паспорте

Бывшие возлюбленные Прохора Шаляпина уверены, что шоумен придумал всю историю со смертью жены, чтобы хорошо заработать на пиаре.

Прохор Шаляпин сейчас является желанным гостем на любом телевизионном ток-шоу.

Он уже побывал на передаче Андрея Малахова, где уверял, что действительно потерял супругу.

Женитьба на миллионерше и её внезапная смерть потрясла публику. Многие отказываются верить в правдивость слов Шаляпина, предполагая, что артист сам сочинил весь этот захватывающий сценарий, чтобы засветиться на экранах ТВ и хорошо заработать.

Выпускник "Фабрики звёзд" уверяет, что ничего не выдумал. В доказательство своих слов он показал видео госпитализации супруги. Кадры, на которых Татьяну Дэвис погружают в карету скорой помощи, быстро разлетелись по Сети. Это нисколько не убедило приятельниц шоумена, которые отмечают, что у артиста — богатая фантазия.

Не верят во вдовство Прохора его бывшие пассии. Экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что Шаляпин придумал очень удачную историю, которая поможет ему хорошо обогатиться.

Не верит в искренность Прохора и Алёна Кравец. Она уверена, что певец официально холост, так как никакой свадьбы не было.

"Я знаю артистов, которые говорят, что у них онкология, лишь бы их снимали в ток-шоу. Надеюсь, хотя бы смерть несчастной певец не выдумал, если уже свадьба — фикция… Он мог жениться в своих фантазиях, представляя себя героем-любовником и мачо. Но, между нами говоря, как я слышала от общих друзей, ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у Прохора нет", — цитирует слова Кравец сайт "Телепрограмма.pro".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.