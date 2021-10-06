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В Сети осудили Шаляпина, торгующего кадрами с умирающей женой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Прохор Шаляпин, который недавно похоронил супругу-миллионершу, за гонорар показал на видео свою страдающую жену, находящуюся на волосок от смерти.

В Сети осудили Шаляпина, торгующего кадрами с умирающей женой

Как и предполагали многие знакомые Прохора Шаляпина, он не удержался от соблазна посетить шоу Андрея Малахова.

Безутешный вдовец, не сдерживая слёз, рассказал о последних днях жизни обожаемой супруги.

Канадская бизнес-леди Татьяна Дэвис скончалась от "ковида" в госпитале США, куда её госпитализировали 9 августа.

Эксклюзивные кадры госпитализации были показаны в анонсе передачи в социальных сетях.

На видео видно, что состояние Татьяны в момент госпитализации — крайне тяжёлое. 42-летняя женщина запечатлена в карете скорой помощи в кислородной маске. Она выглядит изнеможённой и болезненной.

Трагический момент расставания с супругой Прохор Шаляпин снял на видео. Эти-то кадры и пригодились звезде на ток-шоу.

Просматривая кадры страданий Татьяны, Прохор признался, что ему нестерпимо видеть умирающую супругу.

Блогера Рустама Солнцева не растрогали слёзы вдовца. Он считает, что Прохор неплохо зарабатывает на смерти своей жены.

Шоумен убеждён, что Шаляпин получил внушительный гонорар за эксклюзивные фото- и видеоматериалы с Татьяной Дэвис. Солнцев также считает, что на шоу Малахова Прохор пришёл не бесплатно.

"Он был на программе, получил гонорар, показал фотки, которые у него были. Все хорошо у него, шоу продолжается, — цитирует слова Рустама Солнцева портал Popcornnews.

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Уникальные кадры с женой Шаляпина после госпитализации
Автор: Елена Былкина
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