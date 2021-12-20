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Боня собралась замуж за иностранца: "Женщины России, расслабьтесь!"

Шоу-бизнес

Виктория Боня не так давно заинтриговала подписчиков помолвочным кольцом. Знаменитость заявила, что её можно поздравить.

Боня собралась замуж за иностранца: "Женщины России, расслабьтесь!"

Фолловеры гадают, кто стал избранником звезды "Дома-2" . Боня успокоила соотечественниц, объяснив, что не собирается составлять им конкуренцию.

"Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь!" — сказала Боня в YouTube-шоу Fametime TV.

Виктория рассказала, что долгое время держала потенциального жениха во френдзоне и лишь недавно разглядела в мужчине достойного спутника жизни.

"Я уже знаю его много лет. Есть человек, который хочет семью, хочет детей, и я этого хочу", — объяснила 42-летняя модель.

Боня отметила, что жених давно её дожидается, однако жизнь их заставила расстаться на время.

"Я посмотрела, повстречала каких-то ещё теннисистов, футболистов непонятных, а потом поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: а как ты? ты замуж не вышла? Мы не ругались, не расставались, просто нас жизнь развела на дистанцию", — отметила Боня.

Виктория официально ещё ни разу не вступала в брак. С наследником миллионера Александром Смерфитом, от которого родила дочь, она состояла в "гражданском браке".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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