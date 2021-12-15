Звезда ТВ и интернета Виктория Боня рассказала о своей помолвке и показала кольцо с внушительным бриллиантом.
42-летняя телеведущая опубликовала в своём Instagram-аккаунте фото кольца, которое ей вручил избранник с предложением руки и сердца.
"Ну что… Можете поздравить меня", — подписала снимок знаменитость.
Боня не стала раскрывать подробности своего замужества. Кого именно Виктория решила осчастливить, звезда "Дома-2" тоже не сообщает.
Перед демонстрацией кольца знаменитость снимала на видео свои сборы на свидание. Модель выбрала для знаменательного дня экстремально короткое платье с дерзким вырезом. Свой наряд Боня охарактеризовала как ретро.
Фолловеры сгорают от любопытства, строя догадки о личности избранника звезды. Боня ранее часто публиковала совместные снимки с теннисистом Маратом Сафиным. Виктория, однако, всегда уверяла, что со спортсменом её связывает только дружба.
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