Шура поскандалил с коллегами на шоу "Суперстар! Возвращение"

Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, нецензурно обругал своих соратников на шоу "Суперстар! Возвращение".

Для своего очередного номера на полуфинале телепроекта исполнитель выбрал песню Лолиты Милявской "Пошлю его на…". Во время записи программы Шура был не в лучшей форме и никак не мог исполнить песню без оплошностей. Ему несколько раз приходилось просить операторов делать дубли.

Соратники артиста упрекнули его в том, что он плохо подготовился к своему номеру, как следует не разобрав партитуры. Концертный директор певца Павел Депершмидт умолял Шуру собраться. В кокой-то момент у исполнителя хита "Холодная луна" сдали нервы. Он заявил, что хочет покинуть проект и обрушился с обсценной лексикой на окружающих.

Когда певец выпустил пар, он всё же продолжил съёмки.

На проекте "Суперстар. Возвращение" нередко разгораются скандалы. Ранее певица Любаша поругалась с Лерой Кудрявцевой из-за низкой оценки. Вика Цыганова с негодованием покинула шоу, после того как члены жюри упрекнули её в однообразии.

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