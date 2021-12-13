Вика Цыганова, чтобы впечатлить жюри, вывела на сцену коня, но Долина, Кудрявцева и Соседов не оценили номер, обвинив певицу в однообразии.
Участие Цыгановой в популярном проекте "Суперстар! Возвращение" закончилось перепалкой с членами жюри.
Судьи телешоу раскритиковали певицу за номер, в котором Цыганова исполнила песню Олега Газманова "Есаул".
Исполнительница облачилась в белую рубашку и брюки галифе. В финале своего выступления Цыганова вывела на сцену живого коня.
Лере Кудрявцевой показалось, что Цыганова повторяется.
"Я сейчас поймала себя на мысли ― с самого начала проекта у тебя только мужские песни. Ни одной женской! У тебя вечно знамя ― поехали на коне: туда-сюда", ― высказала своё мнение телеведущая.
Цыганова попыталась объяснить, что она получила удовольствие от исполнения песни Газманова.
Кудрявцеву это признание не растрогало, и она поставила Виктории один балл. Лера подчеркнула, что низкая оценка связана только с репертуаром певицы.
Сергей Соседов присоединился к критике, укорив певицу за одинаковые образы и однообразную вокальную подачу.
"Вика всегда одинакова. Удаль, кураж, жёсткая подача", — сказал он.
Цыганова попыталась защититься.
"Серёжа, ты в критике тоже повторяешься", — парировала певица.
В итоге артистка набрала в сумме пять баллов и покинула проект, так как заняла последнюю строчку рейтинга.
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