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Цыганова покинула шоу "Суперстар! Возвращение" после ссоры с жюри

Шоу-бизнес

Вика Цыганова, чтобы впечатлить жюри, вывела на сцену коня, но Долина, Кудрявцева и Соседов не оценили номер, обвинив певицу в однообразии.

Цыганова покинула шоу "Суперстар! Возвращение" после ссоры с жюри

Участие Цыгановой в популярном проекте "Суперстар! Возвращение" закончилось перепалкой с членами жюри.

Судьи телешоу раскритиковали певицу за номер, в котором Цыганова исполнила песню Олега Газманова "Есаул".

Исполнительница облачилась в белую рубашку и брюки галифе. В финале своего выступления Цыганова вывела на сцену живого коня.

Лере Кудрявцевой показалось, что Цыганова повторяется.

"Я сейчас поймала себя на мысли ― с самого начала проекта у тебя только мужские песни. Ни одной женской! У тебя вечно знамя ― поехали на коне: туда-сюда", ― высказала своё мнение телеведущая.

Цыганова попыталась объяснить, что она получила удовольствие от исполнения песни Газманова.

Кудрявцеву это признание не растрогало, и она поставила Виктории один балл. Лера подчеркнула, что низкая оценка связана только с репертуаром певицы.

Сергей Соседов присоединился к критике, укорив певицу за одинаковые образы и однообразную вокальную подачу.

"Вика всегда одинакова. Удаль, кураж, жёсткая подача", — сказал он.

Цыганова попыталась защититься.

"Серёжа, ты в критике тоже повторяешься", — парировала певица.

В итоге артистка набрала в сумме пять баллов и покинула проект, так как заняла последнюю строчку рейтинга. 

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Вика Цыганова "Есаул", закулисье шоу Суперстар на НТВ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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