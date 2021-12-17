Бузова заехала Киркорову по лицу своим громадным бантом

Ольга Бузова эпатировала публику, явившись на презентацию фильма "Ёлки-8" в костюме "весёлой вдовы".

Филипп Киркоров и Ольга Бузова

Звезда "Дома-2" явилась на светское мероприятие во всём чёрном. Голову поющей ведущей венчал громадный чёрный бант.

"Она умела привлечь внимание", — подписала свой снимок знаменитость в Instagram.

Бузова выступила с речью на сцене перед презентацией картины. Рядом с Ольгой стоял Филипп Киркоров, которому коллега по шоу-бизнесу несколько раз заехала по лицу своим немыслимым головным убором. Король российской эстрады брезгливо отмахивался от банта Бузовой, потом попытался встать так, чтобы оказаться вне досягаемости гигантского элемента эпатажного образа.

Ольга Бузова

Подписчики упражнялись в остроумии, глядя на наряд Бузовой.

"Три человека, сидящие сзади Оли, премьеру фильма не увидели"; "С таким бантом как бы голова под его тяжестью не отвалилась"; "Леди Гага нервно курит в сторонке", — писали фолловеры под постом Бузовой.

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