Малышева о состоянии Зайцева: "Хватит ли сил сделать ещё один показ"

Елену Малышеву обеспокоило состояние Вячеслава Зайцева. Телеведущая встретила кутюрье на модном показе и сделала неутешительные выводы о здоровье модельера.

Ведущая программы "Жить здорово!" поделилась своими мыслями по поводу здоровья знаменитого кутюрье, которого увидела на публичном мероприятии в стенах музея "Собрание".

"Вчера поздно-поздно вечером я была на показе Великого мастера Вячеслава Зайцева @slavazaitsew. Я не знаю хватит ли сил и времени у дизайнера сделать ещё один показ. Он болеет и борется", — написала Елена Васильевна в своём Instagram-аккаунте.

При этом звезда ТВ восхитилась красотой творений непревзойдённого мастера, которые были представлены на показе.

"Линии точны, крой идеален. Парча, шёлк, органза, золото. Рука мастера. Я хочу пожелать Вячеславу Михайловичу Зайцеву только здоровья. Пусть силы даёт творчество", — выразила добрые пожелания теледоктор модельеру.

Ранее в Сеть попали кадры с тяжелобольным Зайцевым, который, по мнению автора видео, оказался "манекеном" в руках братьев Хусаиновых. Так называемые друзья кутюрье, по словам блогера с никнеймом me_nelly_tiktok, пытаются заработать на имени знаменитости, несмотря на слабое здоровье 83-летнего модельера.

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