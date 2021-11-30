В Сеть попали кадры с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым

На видео Вячеслава Зайцева под руки ведут братья Хусаиновы, которые называют себя друзьями кутюрье. Автор видео считает, что модельер не понимает, куда и зачем его ведут.

Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев, страдающий болезнью Паркинсона, по-прежнему находится под влиянием людей, недоверие к которым ранее активно выражал сын кутюрье Егор.

Блогер с никнеймом me_nelly_tiktok сняла на видео момент, когда тяжелобольного Вячеслава Зайцева везут в инвалидной коляске братья Хусаиновы.

Автор ролика предположила, что так называемые друзья кутюрье возят Зайцева как манекен на мероприятия, чтобы зарабатывать деньги на имени знаменитости.

"Братья Хусаиновы набрали платных участников премии с регионов под соусом престижности мероприятия. Они прямым текстом сказали мне, что это, возможно, последняя премия Зайцева, и их цель собрать побольше денег (…) Организация на низшем уровне, но пока они могут прикрываться фамилией Зайцева", — рассказала женщина в посте, который быстро распространился в Сети и набрал более миллиона просмотров.

После этого женщина опубликовала новые кадры, на которых приятели кутюрье ведут модельера из зала под руки.

"Это ведут Вячеслава Зайцева, который, по видимому, не совсем в курсе, что происходит", — сделала вывод блогер.

В начале 2021 года разразился скандал из-за того, что праздник в честь дня рождения кутюрье превратился в балаган. Толпы фанатов, увидев перед собой звёзд, атаковали знаменитостей, прося автографы и общие снимки. Лев Лещенко объяснял, что организацией дня рождения занимался не сам Зайцев, а его помощники.

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