Садальский высказался о преемственности поколений Михалковых

Станислав Садальский в очередной раз съязвил по поводу блестящей карьеры Никиты Михалкова.

Садальский испытывает особую "любовь" к режиссёру Никите Михалкову. Он не упускает случая поддеть выдающегося кинодеятеля.

"О Боже, как сильна генетика! Папа полжизни провёл в президиумах. Никиту Михалкова переизбрали главой Союза кинематографистов России. Никита четверть века, как является 1 секретарем Союза кино!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Instagram-аккаунте.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил подписчикам, что однажды Никиту Сергеевича не избрали на высокую должность.

"Так он в суд обратился и конечно выиграл. Ура — очередная победа российского кино?! Поздравьте Никиту и нас кинематографистов", — иронизирует Станислав Юрьевич.

Подписчики актёра поделились своим мнением на этот счёт.

"Про трёх Михалковых Гафт в своё время прошёлся эпиграммой! "Россия! Чуешь этот странный зуд?! Три Михалкова по тебе ползут!" — писали фолловеры.

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