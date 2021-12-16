Шепелев хочет уехать из России: "Задумываюсь о другой жизни"

Дмитрий Шепелев признался, что вынашивает планы эмигрировать из страны. Телеведущий объяснил, что его с юного возраста манят к себе Европа и США.

Звезда ТВ разоткровенничался с подписчиками в Instagram.

"Каждый раз, оказавшись за границей, я задумываюсь о другой жизни, — поделился Шепелев своими мыслями в микроблоге.

Останавливает телеведущего только то, что его профессиональная деятельность связана с языком.

"Всякий раз мои рассуждения заканчивались одинаково: моя профессия связана с языком, и в другой стране мои навыки просто не применимы, моя территория, она русскоязычная", — посетовал Дмитрий.

Шепелев завидует тем, кто может работать из любой точки мира, имея перед собой лишь ноутбук с интернетом.

Шепелеву претит грязь русских улиц, в то время как он мечтает о морском бризе.

"Каждый год, когда моя обувь утопает в зимней черной жиже, я очень тоскую по чистому асфальту европейских городов и вновь предаюсь мыслям о местах, где нас нет", — объяснил свои терзания телеведущий.

Дмитрий Шепелев недавно вновь женился. В браке у него родился сын Тихон. Он также воспитывает сына Платона от Жанны Фриске.

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