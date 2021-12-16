EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме сообщили, что медики просят быстрее принять законопроект о QR-кодах
Школьница провалилась в яму с кипятком в Подмосковье
В Госдуме заявили, что регионы одобрили законопроект о QR-кодах
Роскачество: у 15 из 21 торговых марок красной икры выявили кишечную палочку
В центре Гамалеи назвали вероятность распространения "омикрона" высокой
"Одноклассники" составили рейтинг регионов РФ по доброжелательности жителей
Не разъехались: в аэропорту "Шереметьево" столкнулись Boeing 777 и спецмашина
Тимошенко сыграла на барабанах после заседания Рады
Премьер-министр Испании призвал уменьшить напряжённость вокруг Украины

Шепелев хочет уехать из России: "Задумываюсь о другой жизни"

Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев признался, что вынашивает планы эмигрировать из страны. Телеведущий объяснил, что его с юного возраста манят к себе Европа и США.

Шепелев хочет уехать из России: "Задумываюсь о другой жизни"

Звезда ТВ разоткровенничался с подписчиками в Instagram.

"Каждый раз, оказавшись за границей, я задумываюсь о другой жизни, — поделился Шепелев своими мыслями в микроблоге.

Останавливает телеведущего только то, что его профессиональная деятельность связана с языком.

"Всякий раз мои рассуждения заканчивались одинаково: моя профессия связана с языком, и в другой стране мои навыки просто не применимы, моя территория, она русскоязычная", — посетовал Дмитрий.

Шепелев завидует тем, кто может работать из любой точки мира, имея перед собой лишь ноутбук с интернетом.

Шепелеву претит грязь русских улиц, в то время как он мечтает о морском бризе.

"Каждый год, когда моя обувь утопает в зимней черной жиже, я очень тоскую по чистому асфальту европейских городов и вновь предаюсь мыслям о местах, где нас нет", — объяснил свои терзания телеведущий.

Дмитрий Шепелев недавно вновь женился. В браке у него родился сын Тихон. Он также воспитывает сына Платона от Жанны Фриске.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дмитрий Шепелев впервые показал лицо сына Платона
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Шепелев хочет уехать из России: "Задумываюсь о другой жизни"
Как проявляется дегенерация жёлтого пятна: признаки и симптомы
"Одноклассники" составили рейтинг регионов РФ по доброжелательности жителей
Не разъехались: в аэропорту "Шереметьево" столкнулись Boeing 777 и спецмашина
Аквапоника: как современные технологии изменят сельское хозяйство в РФ
Петросян занялся спортом в клинических условиях: "Разбегаешься, входишь в ритм"
Тимошенко сыграла на барабанах после заседания Рады
Премьер-министр Испании призвал уменьшить напряжённость вокруг Украины
Школам Москвы рекомендовали уйти на каникулы с 27 декабря
Суд арестовал кассира из Ачинска, которая украла десятки миллионов рублей
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Любовь Степушова Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему корону дома Романовых носит Елизавета II Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Современные "Павлики Морозовы": правильно ли доносить на родителей? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников