Проклова о скандальной истории с Табаковым: "Я бы испортила его последние дни"

Елена Проклова объяснила, почему она предала огласке некрасивую историю с Табаковым только после кончины артиста.

Заслуженная артистка РСФСР призналась, что не хотела портить жизнь Табакову, вспоминая прошлые обиды.

"Я бы просто испортила его последние дни здесь. Да и говорила я это совсем не потому, что это Табаков. Я вообще не называла имени, потому что это не важно для меня. Я поднимала тему в целом. Но у нас, как всегда, ягненок виноват", — цитирует слова Прокловой издание "Собеседник".

Актриса объяснила, что вспоминает Олега Павловича "с огромной благодарностью и любовью", несмотря на то, что артист воспользовался её неопытностью.

Отношения с Табаковым, по словам Елены Игоревны, были лишь "одним из моментов" её жизни.

Проклова сочувствует семье артиста, членам которой неприятно узнавать о родном человеке неприглядные вещи, однако советует близким покойного актёра найти в себе силы преодолеть все негативные моменты.

Проклова заявила, что с пониманием относится к стремлению мужчин в возрасте любить юных представительниц прекрасного пола.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.