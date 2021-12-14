Подписчики Волочковой подметили, что кошки долго не живут в доме балерины. Экс-прима Большого театра периодически устраивает своим питомцам похороны. Танцовщица надеется, что новый элитный кот приживётся у неё.
Анастасия призналась, что выждала сорок дней прежде чем сообщать фоловерам о своей горькой утрате.
Спустя полтора месяца Волочкова приобрела нового пушистого друга.
"Котята в этом питомнике очень дорогие. Потому что они из элитных пород и Анна поставляет их исключительно за границу. Наш котик стал исключением, как и многое в моей жизни. Его стоимость — полмиллиона рублей. Это чудо стоит того", — написала балерина в своём Instagram-аккаунте под снимком нового любимца.
Знаменитость решила беречь пушистика, не выпуская его на улицу.
Звезда обратилась к подписчикам с просьбой придумать имя её новому питомцу.
"Для Родословной котику нужно своё имя! Мне перед сном представилось имя Легран. Подскажите, пожалуйста, свои варианты. Только интересные. Будем благодарны", — обратилась к фолловерам Волочкова.
В сети активно отреагировали на пост танцовщицы.
"Джигурда";
"Как можно брать животных под интерьер";
"Какой Легран? Где Олег и Володя?" — комментировали пост Анастасии в Сети.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Моргенштерн не может забрать свой драгоценный "Кадиллак" с собой в бега, поэтому решил подарить автомобиль одному из своих поклонников.