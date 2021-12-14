Волочкова купила кота за полмиллиона рублей: "Это чудо стоит того"

Подписчики Волочковой подметили, что кошки долго не живут в доме балерины. Экс-прима Большого театра периодически устраивает своим питомцам похороны. Танцовщица надеется, что новый элитный кот приживётся у неё.

Новый кот Волочковой

Анастасия призналась, что выждала сорок дней прежде чем сообщать фоловерам о своей горькой утрате.

Спустя полтора месяца Волочкова приобрела нового пушистого друга.

"Котята в этом питомнике очень дорогие. Потому что они из элитных пород и Анна поставляет их исключительно за границу. Наш котик стал исключением, как и многое в моей жизни. Его стоимость — полмиллиона рублей. Это чудо стоит того", — написала балерина в своём Instagram-аккаунте под снимком нового любимца.

Знаменитость решила беречь пушистика, не выпуская его на улицу.

Звезда обратилась к подписчикам с просьбой придумать имя её новому питомцу.

"Для Родословной котику нужно своё имя! Мне перед сном представилось имя Легран. Подскажите, пожалуйста, свои варианты. Только интересные. Будем благодарны", — обратилась к фолловерам Волочкова.

В сети активно отреагировали на пост танцовщицы.

"Джигурда"; "Как можно брать животных под интерьер"; "Какой Легран? Где Олег и Володя?" — комментировали пост Анастасии в Сети.

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