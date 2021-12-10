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Подписчики Ольги Бузовой увидели "жабры" на фото звезды

Шоу-бизнес

Ольга Бузова поделилась новым снимком. Подписчики знаменитости внимательно изучили фото и обнаружили некую странность.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Публика досконально рассматривает фотографии селебрити. Интернет-критики готовы найти недостатки звёзд даже там, где их нет.

Звезда ТВ и интернета Ольга Бузова поделилась новым снимком. На фотографии поющая ведущая запечатлена в красивом бардовом платье с блёстками. Одно плечо у Ольги оголено.

Любители обрушиться на звезду с критикой придрались к подмышке знаменитости.

"А что у нее подмышкой? Складки";

"Что у нее торчит? Неприятно!";

"Жабры подмышкой", — комментируют фото хейтеры.

Тени не очень удачно легли на эту часть тела Ольги, а фотошоп не пришёл на помощь звезде в этот раз.

Придирки коснулись не только подмышки артистки. Не оценили фолловеры и макияж, и наряд Ольги.

"Почему ее все время так немодно одевают и красят? Как тетка выглядит!"

"Вы так поправились, что теперь похожи на Лолиту";

"Вообще макияж не идет. Как будто старая стала", — не унимались диванные критики.

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Автор: Елена Былкина
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