Ольга Бузова поделилась новым снимком. Подписчики знаменитости внимательно изучили фото и обнаружили некую странность.
Публика досконально рассматривает фотографии селебрити. Интернет-критики готовы найти недостатки звёзд даже там, где их нет.
Звезда ТВ и интернета Ольга Бузова поделилась новым снимком. На фотографии поющая ведущая запечатлена в красивом бардовом платье с блёстками. Одно плечо у Ольги оголено.
Любители обрушиться на звезду с критикой придрались к подмышке знаменитости.
"А что у нее подмышкой? Складки";
"Что у нее торчит? Неприятно!";
"Жабры подмышкой", — комментируют фото хейтеры.
Тени не очень удачно легли на эту часть тела Ольги, а фотошоп не пришёл на помощь звезде в этот раз.
Придирки коснулись не только подмышки артистки. Не оценили фолловеры и макияж, и наряд Ольги.
"Почему ее все время так немодно одевают и красят? Как тетка выглядит!"
"Вы так поправились, что теперь похожи на Лолиту";
"Вообще макияж не идет. Как будто старая стала", — не унимались диванные критики.
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