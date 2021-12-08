Хейтеры затролили Бузову за "расплывшуюся" после больницы фигуру

Поющая ведущая Ольга Бузова выписалась из клиники, где её лечили от "болей в руке". По словам самой поп-дивы, у неё было диагностирование защемление нерва.

Как призналась звезда телеэкранов поклонникам, заметившим, что она набрала килограммы, на время лечения ей пришлось отказаться от спорта и перестать следить за фигурой.

Однако, это не помешало Бузовой появиться на съёмках популярных шоу в облегающем наряде: между топом и пышной юбкой отчётливо проступила "сбежавшая из тесной одежды" талия.

Хейтеры отреагировали мгновенно.

"Ольга Бузова что-то выходит из берегов". "Свершилось? Оля в положении?" "Вытекла из юбки"