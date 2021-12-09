Киркоров признался, что в их браке с Пугачёвой не было любви

Российский исполнитель Филипп Киркоров рассказал о том, что он и певица Алла Пугачёва разочаровались в своём браке, в котором прожили вместе 11 лет, с 1994-го по 2005 год. Для Пугачёвой брак с Киркоровым стал четвёртым, а для него — первым и на данный момент единственным.

Артист признался изданию "7Дней", что их отношения с Примадонной начались по его прихоти, а о последствиях такого шага он тогда не думал.

"Хочу жену Аллу Пугачёву! Но Алла Пугачёва — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка", — рассказал Киркоров.

Артист поразил ещё одним своим признанием, сообщив, что не верит в любовь, которой, по его мнению, вообще не существует.

"Я в любовь не верю. Её нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает", — откровенно сказал бывший супруг Аллы Пугачёвой.

Киркоров добавил, что его привычную жизнь сильно изменило появление детей — сына Мартина и дочери Аллы-Виктории. Артист сообщил, что теперь он старается вести себя и жить так, чтобы его дети могли гордиться своим отцом.