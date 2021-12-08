Собчак упала в обморок на смотровой площадке в США

Ксения Собчак упала без чувств, глядя с высоты на архитектурные красоты Нью-Йорка.

Ксения Собчак в обмороке

Ольга Бузова однажды расплакалась, глядя на голубые крыши легендарных сооружений города Афины (Греция). Ксения Собчак пошла дальше своей коллеги по "Дому-2". Она упала в обморок, поражённая красотой увиденного архитектурного чуда.

Фото в обмороке Ксения Собчак разместила в своём Instagram-аккаунте.

На снимке журналистка лежит на угловом диване на фоне панорамного окна. За стеклом — творение британца Томаса Хизервика под названием смотровая площадка The Vessel ("Судно"), выполненная в виде сот в пчелином улье.

"Я лично в обмороке от красоты этих фото!" — пишет Собчак в своём микроблоге, прилагая снимки необычного сооружения.

Звезда поведала, что здание создавалось в тайне ото всех.

"Дошло до того, что вокруг сталелитейного завода на северо-западе Италии, где изготавливали части здания, было построено 7-метровое ограждение, чтобы никто не мог ничего рассмотреть. Постепенно части доставили буксиром вдоль реки Гудзон и привезли на строительную площадку", — рассказала журналистка.

Итогом секретного строительства стал аттракцион в форме сот, состоящий из 154 лестниц, которые соединяются в 80 платформ.

Смотровая площадка The Vessel

Жители Нью-Йорка неоднозначно отнеслись к грандиозной конструкции. Сооружение уже нарекли новой Эйфелевой башней, которую ненавидят все местные.

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