Бузова расплакалась, глядя на голубые крыши

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова сейчас отдыхает в Греции. Достопримечательности этой страны с древней историей вызывают бурные эмоции знаменитости.

Ольга Бузова показала, насколько она чувствительна к восприятию эстетики окружающих красот.

Звезда не смогла сдержать слёз, глядя на великолепную архитектуру древних Афин. Ольга объяснила, что исполнила свою мечту, приехав в этот сказочный город.

"Оставлю это здесь. Моя мечта исполнилась прямо сейчас. И самые настоящие слёзы счастья. Не передать свои ощущения. Голубые крыши. Просто нет слов", — подписала Бузова видео, на котором её восторг выражается в слезах.

Подписчики были удивлены тем, что Ольга так долго не могла исполнить свою мечту.

"Очень странно, имея столько возможностей, только на четвёртом десятке исполнить свою мечту"; "У меня на сарае тоже голубая крыша — плачу"; "Оля, а что такого особенного в этой крыше? Расскажи, пожалуйста. Вижу слезы, но не могу ничего понять", — писали в Сети.

Фолловеры обратили внимание на то, насколько легко Ольга даёт волю слезам.

"Если собрать все слезы сколько Бузова пролила, можно море образовать и назвать Бузовское море", — пошутили подписчики.

Самые вредные хейтеры заподозрили, что эмоциональные излияния звезды, возможно, были спровоцированы алкоголем.

"Всё что синее — твоё", — язвили злые фоллловеры.

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