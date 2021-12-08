После кончины создателя фестиваля "Кинотавр" Леонид Ярмольник поведал об острой конфронтации с Марком Рудинштейном.
Леонид Ярмольник хотел следовать принципу, который гласит, что о мёртвых нужно говорить либо хорошо, либо ничего, однако журналисты вынудили его нелестно отозваться о Марке Рудинштейне, который Ярмольника не жаловал.
Неприязненные отношения между главой "Кинотавра" и актёрами начались после того, как Рудинштейн в деталях рассказывал о "проделках" звёзд на кинофестивалях.
Потом продюсер объяснял, что тайны у него выведали представители СМИ обманным путём, расхватав его рассказы на цитаты. Рудинштейн резко отзывался об Александре Абдулове и Олеге Янковском.
Ярмольника основатель "Кинотавра" называл плакальщиком за то, что тот посещает все похороны.
"Сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять ярмольники", — приводил продюсер шутку Анатолия Папанова.
Кинодеятель отмечал, что на своих похоронах Ярмольника не хотел бы видеть.
Звезда фильма "Московские каникулы" объяснил, где следует искать причину его неприязненных отношений с Рудинштейном.
"Ни слова не скажу, ни слова. Я 11 лет с ним на одном гектаре не мог разместиться. Это случилось после его заявлений про Сашу Абдулова, про Олега Янковского. Такое ощущение, что вчера родились", — цитирует Ярмольника Teleprogramma.pro.
Марк Рудинштейн ушёл из жизни 5 декабря на 76-м году жизни. Причиной его смерти стал инсульт.
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