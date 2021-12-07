EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Милонов: "Ни жарко, ни холодно от того, что Байден не поедет на Олимпиаду"
Деньги исчезли: в вузе Перми во время стрельбы не работала сигнализация
Юрист Шевцова рассказала, за что штрафуют в Новый год: "Вплоть до тюрьмы"
Глава Оренбуржья может покинуть свой пост
Резников попросил у США оружие, которое предназначалось Афганистану
Нардеп СССР: останься Горбачёв ставропольским комбайнёром, Союз бы жил
Илон Маск: китайская экономика опередит американскую в два раза
Жуков: бойкот ОИ американцами — это чистая политика
В Общественной палате предложили в Новый год продавать шампанское ночью

Кому достанется "Кинотавр" после смерти Марка Рудинштейна

Шоу-бизнес

Звёздный юрист Сергей Жорин объяснил, на что могут претендовать наследники Марка Рудинштейна.

Кому достанется "Кинотавр" после смерти Марка Рудинштейна

Одно из главных достижений Рудинштейна стал кинофестиваль "Кинотавр", который подарил славу многим российским звёздам.

Сергей Жорин разъяснил имущественные права наследников выдающегося деятеля культуры.

Юрист отметил, что по закону наследниками первой очереди считаются дети, родители и супруги. У Рудинштейна остались жена и дочь.

"При этом супруга может претендовать на выделение супружеской доли из имущества, которое было нажито в период брака", — цитирует слова Жорина Пятый канал.

Не исключено также, что Рудинштейн составил завещание, в котором выразил свою волю.

Выяснилось, что кинодеятель не являлся владельцем "Кинотавра", так как продал своё детище ещё в 2005 году.

"Если бы "Кинотавр" до настоящего времени принадлежал Рудинштейну, то тогда наследники поспорили бы за права на него. В настоящее время организатором фестивалей является ООО "Кинотавр". Следовательно, если бы ООО принадлежало Рудинштейну, то между наследниками делились бы доли в указанной компании", — рассказал Жорин.

5 декабря создатель фестиваля "Кинотавр", актёр и кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни. Незадолго до смерти продюсер перенёс обширный ишемический инсульт с сильным поражением мозга.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Умер актер и продюсер Марк Рудинштейн
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
В "Листвяжной" обнаружили ещё 13 тел погибших: двоих ищут
Милонов: "Ни жарко, ни холодно от того, что Байден не поедет на Олимпиаду"
Деньги исчезли: в вузе Перми во время стрельбы не работала сигнализация
Любаша отчитала Кудрявцеву за непрофессионализм на съёмках шоу
Юрист Шевцова рассказала, за что штрафуют в Новый год: "Вплоть до тюрьмы"
Глава Оренбуржья может покинуть свой пост
Резников попросил у США оружие, которое предназначалось Афганистану
Нардеп СССР: останься Горбачёв ставропольским комбайнёром, Союз бы жил
Илон Маск: китайская экономика опередит американскую в два раза
Жуков: бойкот ОИ американцами — это чистая политика
Популярное
Общество
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья

Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.

Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Мир. Новости мира
Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Анжела Якубовская Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи" Анжела Якубовская Василий Амирджанов В РПЦ назвали инспираторов QR-протестов Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Почему деньги в России называют "бабками" Дмитрий Соколов
Здоровье
ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19
Экономика и бизнес
"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Эврика! - Наука
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников