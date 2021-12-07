Кому достанется "Кинотавр" после смерти Марка Рудинштейна

Звёздный юрист Сергей Жорин объяснил, на что могут претендовать наследники Марка Рудинштейна.

Одно из главных достижений Рудинштейна стал кинофестиваль "Кинотавр", который подарил славу многим российским звёздам.

Сергей Жорин разъяснил имущественные права наследников выдающегося деятеля культуры.

Юрист отметил, что по закону наследниками первой очереди считаются дети, родители и супруги. У Рудинштейна остались жена и дочь.

"При этом супруга может претендовать на выделение супружеской доли из имущества, которое было нажито в период брака", — цитирует слова Жорина Пятый канал.

Не исключено также, что Рудинштейн составил завещание, в котором выразил свою волю.

Выяснилось, что кинодеятель не являлся владельцем "Кинотавра", так как продал своё детище ещё в 2005 году.

"Если бы "Кинотавр" до настоящего времени принадлежал Рудинштейну, то тогда наследники поспорили бы за права на него. В настоящее время организатором фестивалей является ООО "Кинотавр". Следовательно, если бы ООО принадлежало Рудинштейну, то между наследниками делились бы доли в указанной компании", — рассказал Жорин.

5 декабря создатель фестиваля "Кинотавр", актёр и кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни. Незадолго до смерти продюсер перенёс обширный ишемический инсульт с сильным поражением мозга.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.