Максима Виторгана тревожит будущее сына Платона от Собчак

Максим Виторган уверен, что его сыну Платону предстоит сделать тяжелый выбор, так как у мальчика "два доминирующих родителя".

Экс-супругу Ксении Собчак жалко своего наследника Платона. Беспокоиться о ребёнке артист начинает, когда пытается представить его будущее.

Виторган, у которого уже есть опыт родительства (у актёра есть старшая дочь Полина) отмечает неординарный характер сына.

"Я просто выискиваю любую возможность пообщаться с ним. Мне даже интересно, почему это так происходит. Думаю, может быть, в нем я вижу продолжение жизни", — рассказал Максим в интервью со Светланой Бондарчук.

После развода родители мальчика забыли все прежние разногласия и пытаются вместе воспитывать ребёнка. Платон, по словам Виторгана, спокойно воспринимает тот факт, что у его папы и мамы появились новые возлюбленные.

Мальчик при этом всё же оказался между двух огней. Артист считает, что чем взрослее будет становиться Платон, тем острее перед ним будет стоять дилемма между папой и мамой.

"Ему будет тяжело, потому что два таких доминирующих родителя", — объяснил Виторган.

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