Виторган намекнул на причину развода с Собчак

Максим Виторган развёлся с Ксенией Собчак в 2019 году. Тогда актёр сочинил подробный пост о том, почему люди расстаются. И только теперь Виторган опубликовал текст двухлетней давности. В нём он проливает свет на причину разрыва с Собчак.

Максим Виторган опубликовал в Instagram объёмный пост, в котором размышляет об отношениях.

Свой пост актёр сопроводил весьма хулиганской фотографией из парка скульптур Вигеланд города Осло. На снимке Виторган выглядывает у обнажённой скульптуры между ног.

"Мораль не догма и не существует вне контекста — она глубже и нюанснее. И ещё. Как у вас не может быть будущего с человеком, если вам неприятен его запах или неприятно смотреть как он ест — так у вас не может быть будущего с человеком с которым у вас разные представления о морали. Мораль — нравственный закон внутри — обстоятельство непреодолимой силы", — объяснил актёр в своём микроблоге.

Публику не перестаёт мучить один вопрос.

"Странно … Как человек с такими высокофилософскими суждениями мог жениться на Ксении Собчак", — задались вопросом фолловеры.

Иногда у Виторгана и Собчак взгляды всё-таки совпадают. Так, они оба высоко оценили эстетику спорной скульптурной композиции "Большая глина №4", которую Максим Галкин назвал "стопкой не очень аккуратного дерьма".

"Они очень похожи в своей надменности. Я это недавно осознала. Есть они — интеллигенция высшего толка, а есть куча необразованных ***видетелей," — поделились своими догадками подписчики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.