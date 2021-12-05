Лолита: китайские пограничники усомнились в том, что я женщина

Во время съёмок нового музыкального проекта на канале МУЗ-ТВ певица Лолита вспомнила забавный, по её словам, эпизод из своего богатого гастрольного прошлого.

Как рассказала поп-дива, несколько лет назад её едва не задержали на китайской границе. Пограничники "минут 20 допрашивали" звезду российской эстрады, пытаясь прояснить её пол.

"Китайских пограничников смутило то, что у человека с фамилией Милявски — так она у меня в загранпаспорте написана, указан женский пол, а голос низкий. У китайских же женщин у всех голоса высокие. В общем, переводчика вызвали и допрашивали меня на тему: правда ли я женщина. Потом поверили и отпустили", — рассказала Лолита.

Не стал ли этот эпизод толчком к тому, чтобы расстаться с лишними килограммами, звезда не пояснила. Напомним, ранее Лолита призналась, что её "достали" вопросами на тему похудения и она рассказала, как ей удалось вернуть стройность.